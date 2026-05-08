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Rubio a Palazzo Chigi: al via l’incontro del ‘disgelo’ con Meloni

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REDAZIONE
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Corriere Toscano
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(Adnkronos) – Saluto e stretta di mano a favore di telecamere tra la premier Giorgia Meloni e il segretario di Stato Usa Marco Rubio. Il capo della diplomazia americana è arrivato a Palazzo Chigi, accolto dal consigliere diplomatico della presidente del Consiglio, Fabrizio Saggio. Presente anche l’ambasciatore americano in Italia, Tilman Fertitta. Al via il colloquio. 

Il saluto tra Rubio e Meloni si è svolto nella Sala dei Galeoni dove campeggia la grande tela ‘La battaglia di Ponte dell’Ammiraglio’ di Renato Guttuso. “Come stai?”, ha chiesto il segretario di Stato Usa alla premier, in un breve scambio prima dell’inizio dell’incontro, che si svolge nello studio della presidente del Consiglio. ﻿ 

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