Run Rome The Marathon e Roma-Cagliari: orari, strade chiuse e bus deviati

(Adnkronos) – Roma si prepara a una grandiosa domenica di sport. Il 16 marzo si correrà nella Capitale la 30esima edizione della Run Rome The Marathon, la maratona di Roma. In queste ore, l’amministrazione comunale è però al lavoro per risolvere un problema non da poco: la partita di Serie A tra Roma e Cagliari, prevista allo stadio Olimpico alle 15. Un problema non da poco in termini di ordine pubblico, che va a intersecarsi con le necessità dei quasi 30mila runner che quel giorno arriveranno per correre la gara regina tra le meraviglie della Città Eterna. Il tema è stato affrontato anche da Alessandro Onorato, assessore allo Sport, Grandi eventi, Turismo e Moda di Roma Capitale, che ha parlato così ai microfoni di Radio Roma Sound: “Gli organizzatori avevano informato per tempo la Lega Calcio – ha spiegato Onorato in riferimento alla maratona -. Ci aspettiamo quindi che ci sia una scelta di buon senso. Anche su questo vorrei dire che dietro all’organizzazione di grandi eventi c’è grande programmazione, quindi mi dispiace che si sia arrivato come al solito all’ultimo, e possa sembrare che non ci eravamo resi conto di questa concomitanza. Serviva un po’ più di accortezza da parte della Lega Calcio, ma sono sicuro che con il lavoro puntuale e prezioso del prefetto Giannini si troverà la scelta e la soluzione più giusta per garantire sia agli appassionati del calcio e della Roma di poter andare allo stadio con serenità, e naturalmente a chi vuole vivere questa grande festa di sport della Maratona, di poter vivere la città”.

La maratona di Roma partirà alle 9 da Via dei Fori Imperiali e passerà per: Piazza Venezia, Piazza D’Ara Coeli, Via del Teatro di Marcello, Via Luigi Petroselli, Piazzale della Bocca della Verità, Via dei Cerchi, Piazza di Porta Capena, Viale Aventino, Piazza Albania, Via della Piramide Cestia, Piazza di Porta San Paolo, Piazzale Ostiense, Viale Marco Polo, Via Cristoforo Colombo, Circonvallazione Ostiense, Ponte Settimia Spizzichino, Viale Ostiense, Via Valco di San Paolo, Viale Guglielmo Marconi, Piazzale Edison, Ponte Guglielmo Marconi, Lungotevere di Pietra Papa, Lungotevere Vittorio Gassman, Via Pacinotti, Piazzale della Radio, Via Volpato, Via Portuense, Via Ettore Rolli, Via Stradivari, Ponte Testaccio, Largo Marzi, Lungotevere Testaccio, Via Aldo Manuzio, Via Beniamino Franklin, Via Galvani, Via Marmorata, Piazza dell’Emporio, Lungotevere Aventino, Via di Santa Maria in Cosmedin, Largo Amerigo Petrucci, Lungotevere Aventino, Lungotevere dei Pierleoni, Piazza di Monte Savello, Lungotevere de’ Cenci, Lungotevere dei Vallati, Lungotevere dei Tebaldi, Lungotevere del Sangallo, Lungotevere dei Fiorentini , Piazza Pasquale Paoli, Ponte Vittorio Emanuele II, Via San Pio X, Via della Conciliazione, Piazza Pio XII, Largo del Colonnato, Via dei Corridori, Borgo Sant’Angelo, Via di Porta Castello, Via Sforza Pallavicini, Via Crescenzio, Piazza Cavour, Via Vittoria Colonna, Ponte Cavour, Lungotevere in Augusta, Ponte Regina Margherita, Via Cola di Rienzo, Piazza del Risorgimento, Viale dei Bastoni di Michelangelo, Via Leone IV, Viale Giulio Cesare, Via Lepanto, Viale delle Milizie, Largo Trionfale, Via della Giuliana, Piazzale Clodio, Viale Mazzini, Piazza Mazzini, Via Oslavia, Piazza Bainsizza, Viale Carso, Piazza del Fante, Via Monte Zebio, Via Marcello Prestinari, Piazza Montegrappa, Lungotevere Guglielmo Oberdan, Lungotevere della Vittoria, Piazza Maresciallo Giardino, Lungotevere Federico Fellini, Via Roberto Morra di Lavriano, Viale delle Olimpiadi, Largo Giacomo De Martino, Via del Giavellotto, Piazzale del Foro Italico , Via della Scherma, Viale dello Stadio dei Marmi , Viale Paolo Boselli, Piazza Lauro de Bosis, Ponte Duca D’Aosta, Lungotevere Grande Ammiraglio Thaon di Revel , Lungotevere Salvo D’Acquisto, Lungotevere dell’Acqua Acetosa, Via Venezuela, Via India, Viale XVII Olimpiade, Viale Tiziano , Piazza Apollodoro, Via Flaminia, Viale del Vignola, Via Pier della Francesca, Via Guido Reno, Piazza Gentile da Fabriano , Lungotevere Flaminio, Piazza delle Belle Arti, Lungotevere delle Navi, Lungotevere Arnaldo da Brescia, Sottopasso di Ripetta, Passeggiata di Ripetta, Piazza Augusto Imperatore, Via dei Pontefici, Via del Corso, Piazza del Popolo, Via del Babuino, Piazza di Spagna, Via due Macelli, Largo del Tritone, Via del Tritone, Via del Corso, Largo Goldoni, Via della Fontanella di Borghese, Largo Fontanella di Borghese, Piazza Borghese, Via del Clementino, Piazza Nicosia, Via di Monte Brianzo, Piazza di Ponte Umberto I, Via Zanardelli, Piazza di Tor Sanguigna, Via Agonale, Piazza Navona, Via dei Canestrari, Corso del Rinascimento, Piazza Sant’Andrea della valle, Corso Vittorio Emanuele II, Piazza del Gesù, Via del Plebiscito, Piazza Venezia, Piazza di San Marco , Via del Teatro di Marcello , Via Luigi Petroselli, Piazza della Bocca della Verità , Via della Greca, Via dell’Ara Massima di Ercole. La maratona di Roma arriverà al Circo Massimo. Alcune strade chiuderanno già nella notte tra il 15 e il 16 marzo per la Maratona di Roma. Dalla mezzanotte di domenica sarà vietato circolare in via San Gregorio, via Celio Vibenna e via dei Fori Imperiali. Dalle 7.30 sarà ovviamente vietato circolare sulle strade del percorso di gara. Durante la gara saranno sospese temporaneamente le linee 2, 19nav, 30, 40, 51, 64, 70, 77, 280, 628. Saranno invece deviate le linee 23, 85, 160, 671, 714, 767, C2 e C3, 3, 8, 32, 34, 44, 46, 49, 52, 53, 60, 62, 63, 69, 71, 75, 80, 81, 83, 87, 89, 98, 115, 118, 128, 170, 180F, 190F, 200, 201, 301, 446, 490, 492, 495, 590, 715, 716, 718, 719, 775, 781, 792, 870, 881, 910, 911, 913, 916F, 990 e H. La chiusura della maratona è fissata alle 15.30: intorno a quell’ora le corse riprenderanno in maniera regolare. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)