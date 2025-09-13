22.8 C
Firenze
sabato 13 Settembre 2025
Rune ha una nuova racchetta? Lui la colora di nero per ‘nasconderla’ agli avversari

Holger Rune e la racchetta ‘segreta’. Il tennista danese, numero 11 del mondo, è impegnato in Coppa Davis con la sua Danimarca, che oggi, sabato 13 settembre, sfiderà la Spagna, orfana di Carlos Alcaraz. E proprio colmare il gap con il nuovo numero uno del mondo e Jannik Sinner, detronizzato da Alcaraz in cima al ranking Atp dopo la sconfitta nella finale Us Open, è l’obiettivo dichiarato di Rune, che per farlo si affida anche a un po’ di strategia e quella che potremmo definire pretattica.  Il danese infatti si sta allenando e scenderà in campo in Davis con una nuova racchetta, colorata di nero per ‘nasconderne’ natura e differenze rispetto a quelle usate in precedenza. A confermarlo è stato lo stesso Rune: “Non è un segreto. Per ora sto cercando di capire come mi sento a riguardo giocandoci in Coppa Davis e alla Rod Laver Cup, poi vedremo in futuro”, ha ammesso al media danese dr.dk, “mi ci alleno fin da dopo gli Us Open, quindi ormai ci sono abituato. Tutto quello che posso dire al momento è: no comment”.  —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

