20.5 C
Firenze
sabato 18 Ottobre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Rune, lacrime a Stoccolma: abbandona il campo per la rottura del tendine d’Achille

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – Lacrime in campo per Holger Rune. Il tennista danese, impegnato oggi sabato 18 ottobre nell’Atp 250 di Stoccolma, si è fermato a metà del secondo set (6-4 2-2 il punteggio) della semifinale con il francese Ugo Humbert iniziando a zoppicare. Rune, in campo con la coscia sinistra fasciata, ha chiamato in campo il fisioterapista, spiegando di aver sentito tirare in maniera forte il tendine d’Achille. 

Il giocatore, assistito poi dallo specialista, ha lasciato il campo con le mani sul volto per coprire le lacrime. 

Come spiegato dalla madre del giocatore al quotidiano danese Ekstra Bladet, per il numero 11 del ranking Atp si tratterebbe proprio di rottura del tendine d’Achille. Un problema che terrà il giocatore lontano dai campi almeno per sei mesi. 

 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
20.5 ° C
20.8 °
19.7 °
46 %
3.6kmh
0 %
Sab
19 °
Dom
21 °
Lun
20 °
Mar
18 °
Mer
17 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (2027)ultimora (1375)vid (266)tec (96)Lav (79)sal (67)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati