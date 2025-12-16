9.9 C
Firenze
martedì 16 Dicembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Russia, bambino di 10 anni ucciso a coltellate a scuola da un altro studente

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – Un bambino di dieci anni è stato ucciso a coltellate da un altro studente in una scuola nella zona di Odincovo, a pochi chilometri a ovest di Mosca. E’ quanto conferma una ricostruzione della Polizia russa.  

Secondo una nota, “la Polizia ha ricevuto una segnalazione di uno studente che ha accoltellato un vigilante, utilizzato spray antiaggressione e poi accoltellato uno studente di dieci anni, che è morto per le ferite riportate”. “L’assalitore è stato arrestato”, aggiunge il comunicato. 

 

internazionale/esteri

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
pioggia leggera
9.9 ° C
12.7 °
9.4 °
74 %
0.5kmh
75 %
Mar
9 °
Mer
12 °
Gio
16 °
Ven
13 °
Sab
13 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1378)ultimora (1251)sport (62)Eurofocus (37)demografica (28)Eugenio Giani (17)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati