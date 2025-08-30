17.6 C
Firenze
domenica 31 Agosto 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Russia-Cina, Putin: “Nostre relazioni economiche mai così forti”

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – “Le relazioni economiche tra Russia e Cina hanno raggiunto un livello senza precedenti”, così Vladimir Putin, impegnato nella guerra con l’Ucraina, alla Xinhua, in vista della sua visita ufficiale in Cina, ha parlato della cooperazione tra i due Paesi. “Dal 2021, il fatturato commerciale è cresciuto di circa 100 miliardi di dollari”, ha spiegato.  Il presidente russo ha aggiunto: “In termini di commercio bilaterale, la Cina è il leader indiscusso per la Russia e lo scorso anno la Russia si è classificata al quinto posto tra i paesi stranieri, partner commerciali della Cina”.  —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
17.6 ° C
17.8 °
16.9 °
88 %
2.1kmh
0 %
Dom
27 °
Lun
30 °
Mar
25 °
Mer
25 °
Gio
19 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

vigili del fuoco (17)carabinieri (14)Gaza (14)Eugenio Giani (13)Pisa Sporting Club (12)incendio (11)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati