Russia e Nato, Iacchetti: “Putin? Ci cancella con un peto”

(Adnkronos) – “Con un peto ci cacciano via”. E’ la risposta che Enzo Iacchetti dà a Bianca Berlinguer, nella puntata di E’ sempre Cartabianca, commentando le dichiarazioni dell’ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone, presidente del Comitato militare della Nato, al Financial Times. Cavo Dragone.

L’ammiraglio ha dichiarato che l’Alleanza Atlantica sta valutando la possibilità di essere “più aggressiva” nel rispondere agli attacchi informatici, ai sabotaggi e alle violazioni dello spazio aereo da parte della Russia, intensificando la sua risposta alla guerra ibrida. Le parole di Cavo Dragone hanno trovato ampio spazio sui media italiani con interpretazioni a volte distorte, con riferimenti ad un generico “attacco preventivo” alla Russia.

“E’ una cosa da fantascienza, nemmeno nei film di Kubrick si possono dire certe cose. D’altra parte noi siamo già in guerra… E Putin mi sembra più intelligente di Trump: ora diranno anche sono anche putiniano, ma Putin mi sembra più intelligente del biondino…”, dice Iacchetti, da settimane presenza costante nella trasmissione di Rete4 nella quale si è espresso più volte sulla crisi di Gaza. “Non si parla più di Palestina, dopo le manifestazioni si legge sui giornali solo dei pro-Pirla che vanno nelle redazioni dei giornali a fare casino”.

