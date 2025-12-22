Russia, esplode auto a Mosca: ucciso ufficiale Stato Maggiore. Accuse a Kiev

(Adnkronos) – Un ufficiale dello Stato Maggiore russo, Fanil Sarvarov, capo del Dipartimento di addestramento operativo, è rimasto ucciso stamani a seguito dell’esplosione di un’auto nella zona sud di Mosca. Lo rende noto il Comitato investigativo russo. E’ stata aperta un’inchiesta per “omicidio”, affermano in un comunicato. Tra le piste al vaglio, aggiungono, quella “collegata” ai “servizi speciali ucraini”.

“Grazie, Miami. La prossima volta: Mosca”. E’ quanto si legge in un post pubblicato nelle ultime ore su X dall’inviato del Cremlino, Kirill Dmitriev, che lascia intendere possa tenersi nella capitale russa un futuro nuovo incontro tra delegazioni di Russia e Stati Uniti mentre prosegue il conflitto in Ucraina. Nel post, che segue i colloqui degli ultimi giorni a Miami, c’è anche una foto di Dmitriev che indossa una T-shirt con la scritta “Prossima volta a Mosca” e la firma di Putin.

Un attacco con droni attribuito all’Ucraina ha danneggiato due moli e due imbarcazioni nella zona di Volna, nella regione russa di Krasnodar. E’ quanto affermano le autorità locali, come riporta l’agenzia russa Tass. “Due moli e due imbarcazioni risultano danneggiati nella località di Volna a causa di un attacco di droni. Tutte le persone che erano a bordo sono state trasferite”, fanno sapere, precisando che “non ci sono vittime tra l’equipaggio e il personale a terra” e che prosegue l’intervento per domare le fiamme. Stando alle notizie della Tass, l’area interessata dall’incendio è di circa 1.000 – 1.500 metri quadrati.

