10.3 C
Firenze
mercoledì 24 Dicembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Russia, esplosione a Mosca: morti due poliziotti

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – Due agenti della polizia stradale sono rimasti uccisi la scorsa notte in un’esplosione a Mosca. Secondo quanto riferito in una nota dal Comitato investigativo russo, i due agenti sono morti nell’esplosione di un ordigno azionato mentre tentavano di arrestare una persona sospetta all’interno di un veicolo.  

L’incidente è avvenuto non lontano dal luogo dell’esplosione dell’autobomba che due giorni fa ha ucciso il generale russo Fanil Sarvarov. 

 

internazionale/esteri

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
pioggia moderata
10.3 ° C
10.8 °
9.3 °
75 %
2.6kmh
75 %
Mer
11 °
Gio
11 °
Ven
11 °
Sab
13 °
Dom
12 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1285)ultimora (1150)sport (54)Eurofocus (49)demografica (32)arresto (11)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati