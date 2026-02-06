10.2 C
venerdì 6 Febbraio 2026
Russia, generale dell’intelligence ferito a Mosca: è ricoverato in ospedale

Il generale russo Vadim Alekseev è stato ferito da colpi d’arma da fuoco a Mosca ed è stato ricoverato oggi, venerdì 6 febbraio 2026, come ha reso noto il Comitato investigativo. L’assalitore non è stato identificato ed è riuscito a fuggire. Alekseev ha un ruolo importante nell’intelligence militare presso lo stato maggiore. 

Alekseev era stato comandante dell’intelligence militare in Siria. Fonti lo descrivono come un elemento chiave della pianificazione di operazioni ibride contro l’Ucraina. Secondo ricostruzioni proposte su Telegram, sarebbe stato colpito alle spalle da un uomo che, dopo aver aperto il fuoco, si è dileguato. 

internazionale/esteri

© Riproduzione riservata

