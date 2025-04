Russia, incontro Putin-Oliver Stone a Mosca

(Adnkronos) – Il presidente russo Vladimir Putin ha ricevuto il regista americano Oliver Stone. L’incontro si tiene a margine della ‘maratona educativa’ “Conoscenza. Per prima cosa” dedicata “all’80esimo anniversario della vittoria nella grande guerra patriottica”. L’evento è iniziato il 28 e si conclude oggi. Putin e Stone hanno fatto in questo ambito degli interventi. La Maratona educativa prevedeva eventi in 10 città della Russia, specifica Ria Novosti: Mosca, Kazan, Vladikavkaz, Omsk, Perm, Sebastopoli, Ryazan, Salekhard, San Pietroburgo e Yuzhno-Sakhalinsk. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)