Russia, le mogli dei soldati sono le ‘vincitrici’ della guerra con l’Ucraina

(Adnkronos) – Se i militari al fronte in Ucraina sono la “nuova élite”, come ha più volte detto Vladimir Putin, le loro mogli e fidanzate appaiono come le vere vincitrici di questa guerra. E sui social celebrano lo status sociale in cui il conflitto le ha proiettate grazie ai salari e ai bonus elevati assicurati ai loro mariti. Salari che continuano ad aumentare anche nel 2025. I residenti della regione di Samara che firmano per la recluta, da questo mese per esempio, ricevono un bonus dell’equivalente di 38.900 mila dollari. E il salario per i soldati in tutto il Paese è di almeno 210mila rubli al mese (2mila dollari), in alcune regioni del Paese cinque volte il salario medio. In caso di morte, la famiglia ricevere un “bonus funerale” di 5 milioni di rubli (48.500 dollari), tanto che l’economista Vladislav Inozemtsev ha coniato il termine di “deathonomics” per definire questo nuovo motore di crescita in Russia. Vika, 22 anni, a Natale ha pubblicato le foto del nuovo I-Phone 16 che ha ricevuto in dono, un prodotto che in Russia costa ancor di più che in Occidente. Regalo, ha scritto con orgoglio patriottico, del marito al fronte. E pazienza se lo ha scritto su Instagram, ufficialmente bandito in Russia dal 2022.

“Solo il meglio per mia moglie”, il messaggio di auguri del marito. Vika ha anche condiviso sulla piattaforma anche suggerimenti per decorare la casa per le festività. E ogni suo post porta con se il commento: “Fino a che ho soldi, avrete recensioni”. Gli elevati salari rientrano nello sforzo reale, non quindi solo retorico, di rendere i reduci dal fronte ucraino la nuova élite. “Uno dei risultati più importanti della guerra in corso è quello di costruire l’élite putiniana 2.0 per sostituire la classe dirigente che era emersa nei primi anni 2000 grazie ai proventi della vendita di gas e petrolio”, spiega lo storico russo Dmitry Dubrovsky, ora ricercatore all’Università Carolina di Praga, in una intervista al Moscow Times. “Il processo era iniziato già nel 2014, quando gli ‘eroi della primavera russa’ avevano iniziato a essere integrati nel regime. Ed è diventato perfettamente chiaro all’inizio dell’invasione dell’intero Paese nel 2022”, aggiunge, ricordando che oltre a salari alti e premi, il governo fornire ai militari anche sussidi per il pagamento dei mutui e università gratuita per i loro figli, incluso nei prestigiosi atenei moscoviti come l’Università statale o l’Alta scuola in economia. Solo lo scorso anno, quasi 15mila reduci dall’Ucraina, o loro figli, sono stati ammessi in università del Paese, il doppio che nel 2023. E sempre più veterani assumono incarichi politici, spesso come vice governatori, o comunque nelle amministrazioni locali. “Le famiglie dei militari si sentono parte di una classe privilegiata, una percezione rafforzata dalla propaganda putiniana”, sottolinea lo storico. “Ora sono una Katyusha in carne e ossa”, ha scritto Ekaterina, di Khanty-Mansiyk, in Siberia, riferendosi al personaggio della canzone di guerra sovietica che ricorda il suo amore per il soldato in guerra per la patria. Come lei, Ekaterina parla della “vita trascorsa in uno stato di attesa” insieme alla figlia mentre il compagno combatte. Come non poteva fare Katyusha, posta video in cui indossa divise del marito. “Il nostro paparino non è un codardo. Il suo miglior amico è un fucile. Il paparino combatte e noi dormiamo in pace”, commenta con la figlia piccola, naturalmente sul bandito Instagram. Il paragone con la Katyusha cantata lo fa anche Lesya, 19 anni, sposata ad Andrei, che combatteva con la Wagner. Ora Lesya è una influencer, con 10mila follower su TikTok dove posta foto dei ‘souvenir’ che il marito le porta dal fronte, incluso un passaporto ucraino e una targa delle forze ucraine. Difende i “valori tradizionali” ed esprime il suo auspicio che un giorno possano avere “un Presidente come Putin”. Colonna sonora, remix di musica tradizionale russa. Sfondo, la bandiera imperiale russa. Anche il marito Andrei ha un account TikTok in cui condivide storie di compagni affetti da stress post traumatico. Nel suo video più popolare, 1,5 milioni di visualizzazioni, ha condiviso la sua collezione di medaglie della Wagner, incluse la Croce della morte per missioni difficili, la Medaglia del coraggio e premi per la cattura di Bakmut e Vuhledar. “Uomini come te fanno andare avanti il Paese”, uno dei commenti al post. Per chi non avesse le capacità di Andrei, l’Unione dei giornalisti promuove corsi di storytelling e per creare contenuti per militari. E ha chiesto al governo uno stanziamento di 1,2 milioni di rubli (11.700 dollari). Esistono pagine VKontakte per incontrare personale militare, come una volta si cercavano i nuovi milionari. Anastasia, da Krasnodar, è riuscita a incontrare lì il suo futuro marito. Il primo messaggio ha raggiunto il soldato già al fronte. Dieci giorni dopo, lui le ha confessato il suo amore. Anastasia è quindi partita per Luhansk per incontrarlo per la prima volta. Tutti passi documentati sull’account Instagram della donna. Che oggi è dedicato all’auto e ai fiori che lui le regala. E a consigli su come mantenere vivo un matrimonio con un uomo al fronte. Un corso online di femminilità con lei costa solo 999 rubli (poco meno di dieci dollari). Per potenziare la lezione, ha un secondo account Instagram che si chiama “La natura selvaggia delle donne”, in cui condivide le storie di donne che grazie ai suoi corsi hanno raggiunto i loro obiettivi. “Una volta potevo solo sognare tutto questo, oggi è la mia nuova realtà”, ha scritto. “Obiettivi per l’anno: rimanere incinta dal mio nuovo marito, inviato all’operazione militare speciale, e partorire. Sono felice”, ha scritto la 23enne Mira che la guerra ha salvato da un divorzio e dai debiti accumulati dall’uomo per la dipendenza dal gioco. Cosa accadrà quando la guerra terminerà, e quindi anche il flusso di denaro, è difficile prevedere. Ma fino a che Putin sarà al potere avrà sempre bisogno di una propaganda patriottica. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)