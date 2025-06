(Adnkronos) – “La Russia è stata ingannata, ci è stato detto che la Nato non si sarebbe allargata a Eat”. Vladimir Putin torna a attaccare la Nato attribuendo all’Occidente la responsabilità per la creazione delle condizioni che hanno portato all’avvio dell”Operazione militare speciale’ in Ucraina. “Tutti parlano del 2022 ma nessuno dice come ci siamo arrivati”, dice il presidente russo. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)