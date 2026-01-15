11.3 C
Russia, Putin: “Rapporti con Italia e altri Paesi europei lasciano a desiderare”

(Adnkronos) – “Lo stato attuale delle relazioni bilaterali” tra la Russia e alcuni Paesi europei tra cui l’Italia, “lascia molto a desiderare”. Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin, ricevendo al Cremlino le credenziali di 34 ambasciatori di tutto il mondo, tra cui l’italiano Stefano Beltrame.  

“Le nostre relazioni con ciascuno dei Paesi europei qui rappresentati (Francia, Repubblica Ceca, Portogallo, Norvegia, Svezia, Austria, Svizzera e Italia) – ha detto il presidente russo – hanno profonde radici storiche e sono ricche di esempi di partnership reciprocamente vantaggiose e di cooperazione culturale reciprocamente arricchente”. Allo stesso tempo, ha osservato Putin, “lo stato attuale delle relazioni bilaterali tra i Paesi citati e la Russia lascia molto a desiderare”.  

internazionale/esteri

