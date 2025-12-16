10.6 C
martedì 16 Dicembre 2025
Russia, Zakharova plaude a Salvini: “Sue conclusioni su leader Ue indiscutibili”

(Adnkronos) – La portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, si è complimentata con il ministro delle Infrastrutture e vicepremier Matteo Salvini, definendo ”corretto il paragone” che ha fatto tra Hitler e Napoleone, che non riuscirono a mettere in ginocchio Mosca, e i leader europei moderni. Su Telegram, Zakharova ha scritto che ”è indiscutibile la conclusione” a cui è arrivo Salvini. 

La diplomatica russa ha quindi richiamato l’attenzione sulle parole di Salvini, che ha detto che è improbabile che l’alto rappresentante della politica estera della Ue Kaja Kallas, il presidente francese Emmanuel Macron, il primo ministro britannico Keir Starmer e il Cancelliere tedesco Friedrich Merz riescano a mettere in ginocchio Mosca, se Hitler e Napoleone non ci sono riusciti. 

 

Secondo il vicepremier Salvini, i pacchetti di sanzioni adottati dall’Ue contro la Russia finora avrebbero compromesso la solidità delle economie europee, determinando un incremento dei costi energetici. “Vorrei solo sottolineare – ha detto – che quasi quattro anni di conflitto e 19 pacchetti di sanzioni, che dovevano mettere in ginocchio la Russia, hanno messo in ginocchio le economie europee, portando a un’energia più costosa per gli italiani. Ecco perché invito alla prudenza in termini di riarmo e armi”. 

“Né Hitler né Napoleone sono riusciti a mettere in ginocchio Mosca, e dubito che Kaja Kallas, Emmanuel Macron, Keir Starmer e Friedrich Merz ci riusciranno”, il paragone che ha raccolto il plauso di Zakharova. 

 

internazionale/esteri

