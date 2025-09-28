13.7 C
Ryder Cup, il pubblico insulta McIlroy, lui risponde: “Stai zitto”

REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) –
Rory McIlroy contro il pubblico americano alla Ryder Cup 2025. il golfista nordirlandese, stella del Team Europe che sta sfidando quello Usa nella più attesa e sentita manifestazione di golf al mondo, che si gioca ogni due anni, è stato protagonista di un botta e risposta piuttosto acceso durante la seconda giornata del torneo, di scena al Bethpage Black Course di New York. Il Team Europe sta fin qui dominando la sfida con quello Usa, tanto che alla vigilia della terza e ultima giornata di Ryder Cup ai golfisti del continente bastano appena due punti e mezzo per confermare il titolo vinto nel 2023 a Roma. Risultato piuttosto deludente per gli statunitensi, che speravano nel riscatto, e anche per gli spettatori ‘di casa’, protagonisti di un tifo incessante ma anche di insulti continui agli avversari. Tra i più bersagliati, ovviamente, c’è anche Rory McIlroy, che però, questa volta, ha risposto per le rime. All’ennesimo insulto gridato dal pubblico, proprio quando si preparava a colpire la pallina, il nordirlandese si è girato e ha urlato un colorito: “Stai zitto”, prendendosi, per tutta risposta, i fischi dei tifosi americani.  —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

