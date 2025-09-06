17.3 C
Firenze
sabato 6 Settembre 2025
Sabalenka-Anisimova, oggi finale femminile US Open: orario e come vederla in tv

(Adnkronos) – Aryna Sabalenka contro Amanda Anisimova oggi 6 settembre nella finale del singolare femminile degli US Open 2025. La bielorussa numero 1 del mondo e detentrice del titolo cerca il bis contro la statunitense, testa di serie numero 8, nel match – in diretta tv e streaming – in programma nel pomeriggio di New York e nella tarda serata in Italia. Sabalenka, 27 anni, va a caccia del quarto trionfo in un torneo dello Slam e del 21esimo titolo in assoluto. La bielorussa, oltre agli US Open 2024, in bacheca vanta 2 edizioni degli Australiano Open (2024 e 2025). Anisimova, che in carriera ha vinto 3 tornei, non ha mai trionfato in un major. La 24enne, tornata ad altissimi livelli in questa stagione, è reduce dalla finale persa a Wimbledon contro Iga Swiatek.  Le due giocatrici si incontrano per la decima volta in carriera. Anisimova conduce 6-3 nei precedenti e si è aggiudicata l’ultima sfida, andata in scena nella semifinale di Wimbledon 2025. Al Roland Garros di maggio, invece, vittoria della Sabalenka negli ottavi.  Sabalenka-Anisimova, come tutte le partite degli Us Open 2025, sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su SuperTennis, ma anche sui canali di SkySport. Il match sarà visibile anche in streaming sull’app Sky Go, su NOW e SuperTenniX.  —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

