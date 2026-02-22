Saint Moritz, trovato morto il 25enne italiano disperso durante escursione

(Adnkronos) – È stato ritrovato senza vita Luciano Capasso, il 25enne di Qualiano, in provincia di Napoli, che era disperso da cinque giorni dopo un’escursione sulle montagne intorno a Saint Moritz, in Svizzera, dove lavorava. Lo conferma all’Adnkronos l’avvocato della famiglia Sergio Pisani, che ha da poco “avuto conferma dal console. Sul posto c’è il fratello maggiore di Luciano, che è sconvolto”.

“Luciano – prosegue il legale – non era uno sprovveduto, anzi era un ex militare addestrato proprio per sopravvivere in situazioni estreme, avevamo una geolocalizzazione precisa ma il maltempo, dicono, non ha consentito un recupero che stamattina con il sole è stato velocissimo. Mi chiedo se potevano essere utilizzati mezzi quali droni o altro per trovarlo anche nei giorni precedenti nonostante il maltempo. E vanno verificate anche altre circostanze ma – conclude – ora è il momento del dolore”.

