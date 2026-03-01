15.2 C
Sal Da Vinci canta a Domenica In, raggiunge la platea e… cade

(Adnkronos) –
Caduta in diretta per Sal Da Vinci a Domenica In. Il vincitore della 76esima edizione del Festival di Sanremo, ospite oggi da Mara Venier, è sceso in platea durante la sua seconda esibizione per cantare tra il pubblico, ma dall’euforia non ha visto gli scalini ed è caduto.  

Fortunatamente, il cantautore non ha avuto conseguenze: il pubblico lo ha aiutato a rialzarsi e Sal Da Vinci ha continuato la performance con la sua ‘Per sempre sì’. Dopo l’esibizione Mara Venier si è assicurata che stesse bene: “Sisi, forse mi sono solo un po’ sporcato”, ha risposto Sal Da Vinci, toccandosi il ginocchio. 

 

Il cantautore ha poi commentato il suo trionfo al Festival: “Prima di questa vittoria, sono stato rifiutato a Sanremo per 13 volte in passato. Non smettete mai di credere nei vostri sogni. Lottate sempre, non spegnetevi davanti ai fallimenti. Sono le prove della vita che vanno superate, se ce l’ho fatta io ce la può fare chiunque”.  

© Riproduzione riservata

