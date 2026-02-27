Sal Da Vinci conquista tutti, anche Mahmood e Del Piero cantano ‘Per sempre sì’

(Adnkronos) –

Sal Da Vinci fenomeno nazionale. Il cantante in gara al Festival di Sanremo 2026 con il brano ‘Per sempre sì’ sta dominando le piattaforme digitali e conquistando pubblico e telespettatori. Il suo brano, dalle sonorità neomelodiche e dal ritornello immediato, è ormai virale, lo cantano proprio tutti. Pure Mahmood e Alessandro Del Piero.

In un video condiviso su TikTok dall’ex capitano dell Juventus, infatti, i due appaiono seduti su delle poltrone mentre in sottofondo risuona proprio il brano del cantautore napoletano. “Saremo io e te, accussì, sarà per sempre sì”, canticchiano il cantante e l’ex calciatore, accompagnando le parole all’ormai celebre coreografia che Sal Da Vinci interpreta sul palco dell’Ariston.

Mahmood e Del Piero erano presenti ieri a un evento privato organizzato da adidas a Milano in occasione della Fashion Week, ma non sono mancati nel backstage momenti dedicati alla ‘settimana santa’ sanremese. Tra una battuta e l’altra, i due hanno voluto manifestare la loro preferenza: anche Mahmood e Alessandro Del Piero tifano Sal Da Vinci.

