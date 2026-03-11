13.9 C
Firenze
mercoledì 11 Marzo 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Sal da Vinci: “Meloni mi ha chiamato per complimentarsi, il resto sono fake news”

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
1 ' di lettura

(Adnkronos) –
“Giorgia Meloni mi ha chiamato per farmi i complimenti, ed è finita lì”. Lo ha detto Sal Da Vinci a margine del conferimento della medaglia della città di Napoli al Maschio Angioino. “Ho letto tante fake news, la telefonata è durata 30 secondi, aveva altre due milioni di cose più importanti da fare”, ha aggiunto.  

Il cantautore napoletano ha smentito dunque le voci secondo cui il presidente del Consiglio gli avrebbe chiesto in una telefonata di usare il brano vincente a Sanremo ‘Per Sempre Sì’ per la campagna referendaria: “Assolutamente no, non l’ha fatto, sono cose, parole che volano nel web e che diventano gigantesche”.  

Dopodiché, ha aggiunto, “se un giorno uno, chiunque esso sia, vuol ascoltare la mia canzone pubblicamente, lo può fare perché è stata pubblicata sulle piattaforme digitali, è un bene comune, tutti la possono condividere”. 

In precedenza, il cantante aveva detto, a proposito del suo brano: “Ho scritto la canzone, che parla d’amore, insieme a un gruppo di lavoro straordinario. Poi le canzone sono di tutti, non sta a me dire quella cosa o meno, certo se poi quella canzone vuole essere usata per spot pubblicitari non devono rivolgersi a me ma alla mia casa discografica”.  

politica

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
13.9 ° C
14.9 °
13.1 °
85 %
1kmh
40 %
Mer
15 °
Gio
15 °
Ven
18 °
Sab
15 °
Dom
18 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1420)ultimora (1291)Eurofocus (51)sport (48)demografica (30)Eugenio Giani (18)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati