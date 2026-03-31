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Sal Da Vinci ‘snobbato’ da Fedez, cosa è successo a Disneyland: l’aneddoto

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(Adnkronos) –
Sal Da Vinci ‘snobbato’ da Fedez. Il cantautore napoletano è stato ospite nella puntata di Pulp podcast, format ideato e condotto da Fedez e Mr.Marra, e tra le altre cose, si è tolto un sassolino dalla scarpa dopo diversi anni.  

Sal Da Vinci ha ricordato un aneddoto di quando si trovava a Disneyland Paris e ha incontrato Fedez con la sua famiglia, l’ex moglie Chiara Ferragni e i figli Leone e Vittoria. “In quel momento era da solo e c’era un signore naturalmente che lavorava con te (un bodyguard, ndr). Io volevo avvicinarmi per salutarti e questo non mi ha fatto avvicinare”, ha ricordato il cantautore.  

Fedez, rimasto spiazzato dal racconto, ha chiesto quanti anni fa è avvenuto l’episodio. “5 anni fa circa, mi ha chiesto di andare via”. “Noo, mi dispiace. Non era una mia indicazione”, ha replicato Fedez visibilmente dispiaciuto e non al corrente della situazione.  

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