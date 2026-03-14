8.1 C
Firenze
sabato 14 Marzo 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Sal Da Vinci – Stasera…che sera!, oggi in tv il concerto evento

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – Oggi, sabato 14 marzo, in prima serata su Canale 5, va in onda la riproposizione di ‘Sal Da Vinci – Stasera…che sera!’, il grande concerto evento di Sal Da Vinci, dal palco di Piazza del Plebiscito a Napoli.  

 

Insieme a Sal Da Vinci, vincitore dell’ultimo Festival di Sanremo, tra hit e classici della canzone italiana e napoletana, si esibiscono tanti amici e ospiti d’eccezione: Renato Zero, Gigi D’Alessio, Paolo Bonolis Serena Brancale, Raf, Fausto Leali, Martina Stella e Fabio Esposito, Federica Abbate, Francesco Da Vinci e altre sorprese.  

Ad arricchire lo show, un’orchestra di 45 elementi diretta dal Maestro Adriano Pennino e un corpo di ballo con coreografie firmate da Ilir Shaqiri.  

 

La regia di ‘Sal Da Vinci – Stasera che sera!’ è affidata a Luigi Antonini, lo show è scritto da Sal Da Vinci, Sergio Rubino e Ciro Villano e prodotto da Vivo Concerti. 

spettacoli

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo coperto
8.1 ° C
9.7 °
7.2 °
70 %
1.5kmh
100 %
Sab
16 °
Dom
18 °
Lun
17 °
Mar
19 °
Mer
14 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1311)ultimora (1179)Eurofocus (55)sport (50)demografica (27)Eugenio Giani (18)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati