Sala: “San Siro? Accordo con Inter e Milan”. Ora il Consiglio comunale deciderà sulla vendita

(Adnkronos) – “Vendita San Siro? Se tutto va bene e incrocio tutte le dita che ho, domani dovremmo andare in giunta, perché di fatto con le squadre siamo arrivati a un accordo”. Lo ha detto il sindaco di Milano Giuseppe Sala, parlando oggi martedì 16 settembre in diretta a Rtl 102.5 della delibera sullo stadio. “La giunta – ha spiegato il primo cittadino – risolverà il suo compito con una delibera, penso proprio positiva, rispetto a questo progetto”. Si delinea così il futuro dello storico stadio di Milano. Su San Siro, Sala ha spiegato di voler “avere la coscienza a posto” e di “aver fatto quello che i cittadini mi chiamano a fare e cioè, di fronte a un problema, averlo affrontato”. Il sì della giunta però non basta, perché su materie come “la cessione di beni patrimoniali importanti come lo stadio, bisogna passare dal Consiglio” ha ricordato il sindaco di Milano. “In Consiglio ci saranno commissioni e discussioni. Poi però bisognerà uscire con un ‘sì’ o con un ‘no’. Io porterò la delibera in Consiglio, suggerirò l’approvazione, voterò certamente a favore, ma poi dipenderà dal Consiglio”. Sala ha ricordato che il tempo per la votazione è “entro fine mese”. Inoltre, in caso di via libera il nuovo stadio “dev’essere pronto per il 2031, perché tra l’altro Uefa ci sta dicendo che non considereranno Milano tra le sedi per gli Europei di calcio 2032 se rimanesse San Siro”. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

