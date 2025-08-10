38.5 C
Salah alla Uefa: “Diteci come è morto il Pelè della Palestina”

REDAZIONE
REDAZIONE
(Adnkronos) – L’attaccante del Liverpool Mohamed Salah ha criticato la Uefa per non aver spiegato come è morto Suleiman Al-Obeid, calciatore noto come il “Pelé palestinese”. La Federcalcio palestinese (Pfa) ha dichiarato mercoledì che Suleiman Al-Obeid, 41 anni, è morto in un attacco israeliano a Gaza. La Uefa aveva scritto su X che era “un talento che ha dato speranza a innumerevoli bambini, anche nei momenti più bui”. Rispondendo sabato, la stella egiziana Salah ha scritto: “Potete dirci come è morto, dove e perché?”. Tra coloro che hanno elogiato la sua risposta c’era l’ex leader laburista Jeremy Corbyn, che ha replicato: “Ben detto Mo!”  —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

