Salernitana-Sampdoria sospesa, liguri restano in B e campani retrocessi

(Adnkronos) – Sampdoria salva, resta in Serie B. Salernitana retrocessa in Serie C dopo la sospensione del match di ritorno dei playout. Grande tensione all'Arechi di Salerno e contestazione durissima da parte dei tifosi campani nei confronti della squadra e non solo. La gara è stata interrotta al 65′, sul risultato di 0-2 per i liguri – che condanna i campani alla Serie C – quando i tifosi di casa hanno iniziato a lanciare fumogeni, petardi e seggiolini verso il terreno di gioco. L'arbitro Doveri ha prima interrotto la partita e poi, dopo circa 10 minuti, ha fatto rientrare i giocatori negli spogliatoi. Il match è stato sospeso definitivamente.