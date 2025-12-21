11.8 C
Salerno, accoltella una donna poi si lancia dalla finestra: morti entrambi

(Adnkronos) –
Accoltella una donna e poi si lancia dalla finestra: entrambi sono morti. La tragedia nel pomeriggio di oggi a Cava de’ Tirreni, in provincia di Salerno. Un uomo di 40 anni ha accoltellato una donna 40enne, gettandosi successivamente dalla finestra.  

L’uomo è deceduto sul colpo, mentre la donna è morta poco dopo il ricovero al vicino ospedale di Cava de’ Tirreni per le gravissime lesioni riportate nell’aggressione. I due non erano conviventi. Sul caso indagano i Carabinieri del Reparto territoriale di Nocera Inferiore. 

