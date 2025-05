Salerno, femminicidio Carmela Quaranta: fermato l’ex compagno

(Adnkronos) – Fermato oggi, lunedì 19 maggio, per il femminicidio di Carmela Quaranta, l’ex compagno G.S. di 56 anni. La donna di 42 anni era stata ritrovata senza vita il 20 aprile scorso all’interno della propria abitazione di via Trieste a Mercato San Severino, in provincia di Salerno. La complessa attività investigativa – si legge in una nota a firma del procuratore di Nocera Inferiore, Antonio Centore – svolta nell’immediatezza dell’evento e proseguita con l’acquisizione e l’analisi di tabulati e celle di traffico telefonico, immagini registrate da sistemi di videosorveglianza delle zone limitrofe al luogo teatro degli eventi, dati di posizione GPS e testimonianze utili alla ricostruzione dei fatti, ha consentito di raccogliere gravi elementi indiziari a carico dell’indagato che è stato perciò sottoposto a fermo e trasferito presso la Casa Circondariale di Salerno, dove attende l’interrogatorio di convalida in cui poi potrà difendersi dalle accuse. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)