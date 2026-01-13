5.2 C
Firenze
martedì 13 Gennaio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Salire le scale fa bene al cuore, pochi gradini riducono rischio infarto: lo studio

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
1 ' di lettura

(Adnkronos) – Rinunciare all’ascensore, più di una volta al giorno, ha un effetto estremamente positivo sulla salute e in particolare sul cuore. Se camminare con regolarità – con 7000-10000 passi ‘nel mirino’ – è un bonus conclamato, anche salire le scale si rivela un’attività per certi versi paragonabile ad un salvavita. E’ il quadro che delinea uno studio condotto dalla Tulane University. 

“Brevi sessioni in cui si salgono le scale a ritmo medio-alto sono un modo efficiente, in termini di tempo, per migliorare il quadro cardiorespiratorio e il profilo lipidico, soprattutto tra coloro che non riescono a svolgere attività fisica secondo le raccomandazioni”, dice il professor Lu Qi, autore dello studio e professore presso la Tulane University School of Public Health and Tropical Medicine. 

“Questi risultati evidenziano i potenziali vantaggi di salire le scale come misura preventiva primaria per la Malattia Cardiovascolare Aterosclerotica (ASCVD) nella popolazione generale”, aggiunge. La sigla ASCVD – Atherosclerotic cardiovascular disease – indica un gruppo di malattie provocate dall’accumulo di grassi e colesterolo nelle arterie che rischiano di essere ostruite: il flusso sanguigno viene ostacolato e aumenta il rischio di infarto, ictus e – di conseguenza – morte. 

 

Il team della Tulane University ha utilizzato i dati raccolti da UK Biobank su oltre 450mila adulti. Lo studio ha calcolato la possibilità di insorgenza di malattie cardiovascolari in base alla storia familiare, ai fattori genetici e a fattori di rischio accertati come ipertensione e tabagismo. I soggetti coinvolti hanno fornito informazioni sulle loro abitudini di vita e in particolare sulla frequenza con cui salivano le scale. Il periodo di follow-up mediano è stato di 12,5 anni. 

La ricerca ha evidenziato che salire più di cinque rampe di scale al giorno potrebbe ridurre il rischio di malattie cardiovascolari del 20%. Più gradini si salgono, meno alto è il rischio per i soggetti meno predisposti a sviluppare le malattie. Per il professor Qi, inoltre, l’aumento del rischio di malattie cardiache nei soggetti più esposti potrebbe essere “efficacemente compensato”: basta salire le scale con regolarità ogni giorno. Gli autori dello studio evidenziano che coloro che hanno smesso di salire le scale quotidianamente, nel periodo monitorato, presentavano un rischio di malattie cardiovascolari superiore del 32% rispetto a chi non ha mai fatto ricorso all’ascensore. 

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
foschia
5.2 ° C
7.7 °
4.3 °
94 %
1.5kmh
75 %
Mar
10 °
Mer
11 °
Gio
11 °
Ven
14 °
Sab
13 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (902)ultimora (819)Eurofocus (37)demografica (26)sport (20)campionato (12)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati