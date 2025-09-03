27.2 C
Salis: “Salone e storia di Genova uniti per 65esima edizione”

(Adnkronos) – “Affermo con orgoglio, in quanto sindaca di Genova, che il Salone nautico è il più grande brand della città, nonché un brand nazionale e internazionale, che ci caratterizza. Per tale ragione, insieme a Confindustria Nautica abbiamo cercato di unire con un filo blu il Salone Nautico alla storia della città”. Lo ha detto Silvia Salis, sindaca di Genova, all’evento di presentazione del 65esimo Salone nautico di Genova, in svolgimento dal 18 al 23 settembre 2025, tenutasi a Palazzo Mezzanotte, sede di Borsa Italiana, a Milano. “Proprio in occasione del Salone nautico, infatti, apriremo i Rolli Days, eventi che permettono di visitare i Palazzi dei Rolli, strutture del XVII secolo inserite nel Patrimonio Unesco, per dare un’offerta ancora più ampia a chi viene a visitare il Salone”, spiega Salis. Inoltre, “il 17 settembre, giorno antecedente all’inaugurazione, ho invitato, insieme ad Anci Liguria, i principali sindaci d’Italia che verranno e rimarranno per l’inaugurazione del Salone nautico nella mattinata del 18 settembre. Pertanto, i sindaci con le fasce tricolore diffonderanno le emozioni, la completezza e la complessità di questo nuovo salone, in un’area che sta prendendo forma, il nostro ‘waterfront'”. “La capacità organizzativa di Confindustria nautica e il sostegno che ha sempre avuto da parte del Comune di Genova hanno sempre fatto la differenza nel Salone nautico. In questo caso, un’area come il waterfront, che sta per essere ultimato e che aprirà nuovi spazi e possibilità sicuramente farà la differenza nell’accoglienza”, conclude. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

