Salmonella nelle telline di Maccarese, divieto temporaneo raccolta e consumo

Divieto temporaneo di raccolta, commercializzazione e immissione al consumo umano diretto di molluschi bivalvi vivi, telline, provenienti dall’Area 2 – Maccarese a causa della presenza di salmonella in alcuni campioni. Lo rende noto il Comune di Fiumicino riportando quanto comunicato dalla Asl Rm 3 e disposto con un’apposita ordinanza.

“Il provvedimento si rende necessario a seguito di un rapporto di prova dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Regioni Lazio e Toscana, che ha segnalato la presenza di Salmonella in campioni di telline prelevati nell’area di Maccarese – si sottolinea – A tutela della salute pubblica e in attesa degli esiti di ulteriori indagini e accertamenti sanitari, l’Area 2 – Maccarese è stata pertanto sottoposta a declassamento temporaneo dello status sanitario, con conseguente interdizione di tutte le attività di raccolta e di commercializzazione dei molluschi bivalvi vivi destinati al consumo umano diretto”.

Dunque niente telline per il menù di Capodanno dei ristoranti sul mare del litorale romano. “Per il menù di domani sera non ci sono telline ma solo vongole veraci”, assicura all’Adnkronos Andrea De Angelis, titolare del Castello Miramare, uno dei ristoranti più frequentati di Maccarese, che sottolinea però come sia necessario tutelare la specificità di questi molluschi, un vanto di zona: “Le telline sono un prodotto particolare a Passoscuro, una peculiarità del territorio, basti pensare alla famosa sagra che si tiene ogni anno. Perciò è estremamente importante tutelarle. Io personalmente non pesco e non conosco fino in fondo le problematiche tecniche, però immagino che tutto faccia parte di un sistema di pesca che dovrebbe essere già regolamentato e penso che basti far riferimento a ciò che già esiste”.

