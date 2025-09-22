25.1 C
lunedì 22 Settembre 2025
Salone Nautico, Poerio: “Settore è cresciuto, ora servono risorse umane”

(Adnkronos) – “Abbiamo bisogno di essere umani e di risorse per poter gestire il futuro di questo settore che è cresciuto tantissimo. Con ITS Academy abbiamo ottenuto dei risultati e cominciamo ad avere persone di livello 5 e con le università di livello 6, ma dal livello 1 al 4 abbiamo bisogno di un cambiamento creando un qualcosa di comune con le aziende”. Sono le dichiarazioni di Vincenzo Poerio, vicepresidente di Confindustria Nautica, nel corso dell’evento ‘Nautica da Diporto: le istituzioni in sinergia con le imprese: lavoro, formazione, apprendistato, orientamento scolastico’ all’interno del 65° Salone Nautico di Genova. “Serve trovare persone sul territorio italiano. E se non è possibile, dobbiamo approcciare il mondo extracomunitario o comunitario e poi formarli per l’inserimento utilizzando sistemi agli stessi Academy, cioè portare persone che vengono dal mondo dell’industria a insegnare ai ragazzi giovani e portare innovazioni tecnologiche dalle scuole all’università per creare, formare degli operai, capaci di lavorare utilizzando la tecnologia che oggi il mercato ci offre” ha concluso Poerio. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

