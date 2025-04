Salute: Allocca (Bayer): “Soluzioni personalizzate a pazienti emofilici sono la chiave del successo”

(Adnkronos) – “Bayer da quasi 30 anni è al fianco dei pazienti con emofilia, dei caregiver e di tutta la comunità scientifica. Innovazione, passione e una visione paziente-centrica sono gli ingredienti che ci hanno accompagnato in questo lungo viaggio”. Così Enrico Allocca, Head of Hemophilia di Bayer, all’Adnkronos Salute in occasione della Giornata mondiale dell’emofilia 2025 che si celebra oggi in tutto il mondo. Un appuntamento nato per promuovere la conoscenza di questa malattia e sensibilizzare un pubblico sempre più ampio. (VIDEO) “In questi anni d’esperienza – prosegue Allocca – Bayer ha avuto l’opportunità di comprendere al meglio le esigenze delle persone con emofilia e di capire che assisterle in maniera personalizzata è la chiave del successo. Ci sono due esempi che seguono questo approccio. Il primo è ‘Emo+’, un ecosistema integrato di servizi per il paziente emofilico. Servizi che vanno dall’assistenza infermieristica domiciliare a quella fisioterapica alla consegna del farmaco a domicilio. L’obiettivo è ridurre la distanza fisica tra il centro emofilia e il domicilio del paziente, ma sempre con l’obiettivo di migliorare la qualità della vita delle persone con emofilia e dei loro caregiver. Il secondo è ‘Froggy’, uno strumento che riduce il discomfort durante l’autoinfusione. Nasce con un approccio moderno con collaborazione tra medici e associazioni pazienti per rispondere a un loro reale bisogno e dare una soluzione puntuale e di valore”. Fondamentali, per questi pazienti, sono poi i centri emofilia: “Si tratta di centri ad alta complessità, dove coesiste un’anima assistenziale e una di ricerca clinica – spiega Allocca – Qui le persone con emofilia vengono accolte e seguite a 360 gradi. Noi come Bayer supportiamo progetti di formazione scientifica incondizionata per rispondere a dei bisogni con anche un occhio a innovazione e modernità di questi progetti. Sono importanti le community virtuali, i nuovi modelli di comunicazione come podcast e webcast e talk show che possono avvicinare le nuove generazioni di pazienti creando una community più legata”, aggiunge. Quando si parla di emofilia non bisogna dimenticare i caregiver e le associazioni pazienti con cui Bayer ha instaurato un’importante collaborazione: “Bayer è da sempre al fianco delle associazioni pazienti, sia locali sia nazionali – evidenzia Allocca – con l’obiettivo di co-creare e rispondere ai bisogni in maniera sinergica e puntuale. Quest’anno Bayer compie 125 di presenza in Italia, da sempre ci siamo contraddistinti per lo spirito di innovazione e siamo sempre più convinti di continuare su questa strada. L’obiettivo è portare innovazione e salute per i pazienti italiani”. —salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)