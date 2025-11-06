17.6 C
Firenze
giovedì 6 Novembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Salute, Almici (Fdi): “In ‘Il mio nuovo mondo’ pazienti e familiari al centro”

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – “Ho voluto organizzare questo incontro a Montecitorio perché credo sia rilevante portare al centro dell’attenzione la tematica delle malattie rare e croniche, che spesso e volentieri diventano un caso singolo, isolato o quantomeno distante rispetto alla realtà quotidiana, proprio perché ci sono pochissimi casi che incontriamo quotidianamente”. Lo ha detto l’onorevole Cristina Almici (Fdi) alla presentazione del docufilm ‘Il mio nuovo mondo’, che dà voce ai pazienti con malattie croniche e rare, ma anche ai loro familiari. 

“Sono state portate al tavolo esperienze sia di natura clinica che delle associazioni”. All’incontro erano “presenti anche le famiglie che hanno portato la loro esperienza – ha aggiunto Almici – La mia presenza, insieme a quella dei colleghi, voleva essere proprio” per offrire “ascolto, per percepire i problemi e cercare di portarli ai tavoli istituzionali. Abbiamo lavorato affinché queste problematiche venissero tutte poste all’attenzione”. 

salute

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
17.6 ° C
19.3 °
17.3 °
56 %
0.9kmh
0 %
Gio
18 °
Ven
17 °
Sab
16 °
Dom
13 °
Lun
17 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1527)ultimora (1422)sport (64)demografica (41)Serie A (13)Regione Toscana (12)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati