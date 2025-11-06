16.1 C
Firenze
giovedì 6 Novembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Salute, Barachini: “Docufilm avvicina persone a comprendere malattie a volte invisibili”

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – “Raccontare le storie di chi soffre di una malattia cronica o di una malattia rara è un modo per avvicinare le persone alla comprensione di una malattia che a volte è invisibile”. Sono le parole del senatore Alberto Barachini, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri, alla presentazione di ‘Il mio nuovo mondo’, docufilm che racconta la vita di 3 persone che vivono con malattie croniche e rare. 

Rendere visibile queste patologie “significa accendere una luce su queste realtà che sono molto difficili, anche per chi sta vicino ai malati – aggiunge Barachini – E’ importante che questo documentario porti nelle case degli italiani, grazie anche alla programmazione televisiva, una storia che deve sviluppare una vicinanza alle storie delle malattie rare, ma anche della ricerca farmaceutica, un’attenzione del Governo, delle istituzioni, del Parlamento a queste tematiche”. 

salute

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
16.1 ° C
16.8 °
14.6 °
58 %
1.5kmh
0 %
Gio
15 °
Ven
17 °
Sab
14 °
Dom
14 °
Lun
17 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1540)ultimora (1433)sport (66)demografica (41)Serie A (13)Regione Toscana (12)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati