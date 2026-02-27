11.8 C
Salute, endocrinologo Baldelli: “Benessere endoginecologico fondamentale nei giovani”

(Adnkronos) – “La salute endoginecologica nelle giovani ragazze è fondamentale perché quello dell’adolescenza è un momento particolare. Una fase di transizione in cui il paziente transita da una gestione prettamente pediatrica a una gestione endocrinologica e ginecologica dell’adulto”. Così Roberto Baldelli, direttore dell’Uosd di Endocrinologia dell’azienda ospedaliera San Camillo-Forlanini di Roma, intervenendo al convegno ‘Il tango dell’adolescenza – Corso di alta formazione: primi passi nella salute ginecologica ed endocrinologica dell’adolescente’, oggi a Roma.  

“Quando lavoravo in pediatria – ha ricordato Baldelli – ho riscontrato che nei pazienti, ad esempio diabetici, transitati dall’età pediatrica a quella adulta l’outcome, vale a dire il risultato alle terapie specifiche per il diabete, era migliore e lo dimostrava un dato importante come quello dell’emoglobina glicosilata che risultava più favorevole”. “Si tratta di un esempio generico per dire che qualsiasi patologia che prevede un onset”, cioè un insorgenza “in età pediatrica che può per prolungarsi anche in età adulta, necessita di un momento di attenzione in questa fase più delicata come quella dell’adolescenza e della transizione”. 

