12.7 C
Firenze
giovedì 18 Dicembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Salute, Fantini (Ig-Ibd): “Nutrizione fondamentale in malattie infiammatorie intestinali”

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
2 ' di lettura

(Adnkronos) – Le malattie infiammatorie croniche intestinali (Mici) oggi sono gestite in modo “integrale”. C’è “una gestione che prende in considerazione diversi aspetti. Se ieri eravamo focalizzati solo sulle terapie mediche, oggi sappiamo che il paziente va gestito a 360 gradi, e la fetta occupata dalla nutrizione è assolutamente rilevante e influenza a sua volta altri aspetti terapeutici di queste malattie”. Così Massimo Claudio Fantini, segretario generale di Italian Group for the Intestinal Bowel Disease (Ig-Ibd) e professore di Gastroenterologia dell’università degli Studi di Cagliari, commenta “l’importante evoluzione nel trattamento delle Mici” grazie alla nutrizione clinica a cui quest’anno, per la prima volta, è stata dedicata una sessione in 7 corsi regionali Ig-Ibd per gastroenterologi che trattano pazienti con malattia di Crohn e colite ulcerosa. Sponsor dell’iniziativa è Nestlé Health Science, attraverso la campagna ‘Più Crohnsapevoli – Per una nutrizione consapevole’. 

Il riconoscimento della rilevanza della nutrizione “è testimoniato dal suo inserimento all’interno delle linee guida Ecco 2025” e sottolinea “la presa d’atto da parte dei clinici del ruolo fondamentale della nutrizione nella gestione dei pazienti affetti da malattie infiammatorie croniche intestinali”, spiega Fantini. “L’inserimento della nutrizione cambierà quello che è la gestione clinica – rimarca l’esperto – dando una chiara indicazione sul fatto che questo aspetto deve essere preso in considerazione e, nel momento in cui uno stato di malnutrizione viene rilevato, bisogna intervenire. E se nel paziente pediatrico la nutrizione è già considerata una terapia efficace e sicura, per l’adulto diventa uno strumento prezioso per mantenere la remissione più a lungo”. Tra le soluzioni nutrizionali, Modulen, alimento a fini medici speciali sviluppato da Nestlé Health Science – ricorda l’azienda – è l’unico supportato da numerose evidenze cliniche e rappresenta un riferimento consolidato nella gestione nutrizionale della malattia di Crohn. 

Secondo l’esperto, la promozione di una maggiore integrazione della terapia nutrizionale nella pratica clinica quotidiana anche negli adulti prevede, in primis, il superamento di un “problema di organizzazione interna”. Serve quindi lavorare “sull’awareness, sulla capacità di trasmettere al paziente la rilevanza e l’importanza di questo approccio nutrizionale che, ovviamente, nel paziente pediatrico è più semplice, mentre nel paziente adulto è un pochino più complesso. Tuttavia – osserva Fantini – la generazione di nuovi dati e la dimostrazione della rilevanza che la cura dello stato nutrizionale ha nella gestione complessiva, che va dall’efficacia dei farmaci al mantenimento della remissione, alla prevenzione di complicanze di questa malattia, sarà fondamentale per aumentare l’aderenza del paziente adulto a questo tipo di approccio”. 

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
foschia
12.7 ° C
14.1 °
11.8 °
97 %
0.5kmh
75 %
Gio
13 °
Ven
13 °
Sab
13 °
Dom
14 °
Lun
11 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1335)ultimora (1201)sport (58)Eurofocus (49)demografica (27)Eugenio Giani (16)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati