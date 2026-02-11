Salute, Patruno (Sidapa): “Terapie innovative efficaci per eczema cronico delle mani”

(Adnkronos) – “L’eczema cronico delle mani rappresenta un’importante malattia professionale che impatta notevolmente sulla qualità della vita dei pazienti, investendo non solo la sfera emozionale e psicologica, ma anche la produttività lavorativa, con conseguenze importanti anche di tipo economico”. Così Cataldo Patruno, presidente SIDAPA-Società italiana dermatologia allergologica professionale e ambientale, illustra i risultati di alcuni studi recentemente pubblicati da SIDAPA, in occasione della campagna di informazione e sensibilizzazione ‘Prendi in mano la tua vita, promossa da LEO Pharma con il patrocinio dell’associazione pazienti Andea e delle società scientifiche SIDAPA e SIDeMAST-Società italiana di dermatologia medica, chirurgica, estetica e di malattie sessualmente trasmesse.

Gli studi, “che hanno coinvolto circa duemila pazienti”, evidenziano, inoltre, come “le attuali terapie non sempre siano in grado di tenere sotto controllo la malattia – spiega l’esperto – È chiaro che quindi avere a disposizione terapie che siano efficaci e sicure nel lungo termine, non solo può determinare una riduzione della sofferenza fisica del paziente, ma anche impattare in modo significativo sulla sfera psicologica, lavorativa e quindi economica. A tale proposito, di recente alcune terapie innovative, anche per l’uso locale, si sono dimostrate essere estremamente efficaci e con trascurabili effetti avversi, potendo dare quindi nuove prospettive ai pazienti affetti da eczema cronico delle mani”.

“L’eczema cronico delle mani – spiega Patruno – è un’infiammazione della pelle che dura da almeno 3 mesi oppure che si presenta più volte nel corso di un anno. Si può manifestare con aspetti diversi dall’arrossamento alle vescicole, dalla desquamazione all’ispessimento cutaneo. Spesso sono presenti fissurazioni. Diversi quadri però possono coesistere nello stesso paziente così come, nel corso della vita, la malattia può presentarsi con aspetti diversi. Ciò che è costante è il prurito e soprattutto, se ci sono fissurazioni, è presente anche dolore”.

Il paziente con eczema cronico delle mani “soprattutto nei periodi di riacutizzazione della malattia può avere obiettive difficoltà lavorative soprattutto quando la professione è manuale – rimarca il presidente SIDAPA – Ma può incontrare difficoltà anche nell’eseguire semplici gesti e attività quotidiane come abbottonarsi una camicia, usare il cellulare, lavarsi o cucinare. Inoltre”, essendo “una malattia che si vede, crea un indubbio imbarazzo con conseguenti difficoltà nei rapporti sociali, lavorativi o affettivi. Tutto ciò può portare ad un indubbio disagio psicologico fino a vere e proprie forme di ansia o depressione”.

Ci sono dei fattori che possono favorire la comparsa dell’eczema cronico delle mani. “Sappiamo che chi ha sofferto o è affetto da dermatite atopica più facilmente sviluppa la malattia – chiarisce l’esperto – Anche chi pratica particolari lavori, i cosiddetti lavori umidi come quelli domestici di parrucchiere, cuoco, barista e così via, è a maggior rischio di avere irritazione delle mani. Ma a volte – puntualizza – può essere semplicemente l’abitudine o la necessità di lavarsi spesso le mani, come ad esempio accade negli operatori sanitari, che può indurre un peggioramento alla comparsa delle manifestazioni. Anche l’allergia da contatto spesso si manifesta con eczema cronico delle mani. E qui l’aspetto professionale – sottolinea Patruno – ovviamente è molto importante, in quanto si tratta di una forma che è più frequente nelle professioni che vengono in contatto con forti sensibilizzanti, senza dimenticare però che le fonti di sensibilizzazione possono essere anche di origine extraprofessionale”. Proprio per questo, “tutti i pazienti con eczema cronico delle mani devono sottoporsi al patch test, che è il suo specifico test allergologico, che è in grado di svelare una sensibilizzazione da contatto”.

