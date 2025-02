Salute, Steri (Danone Italia): “Questionario online permette valutazione stato microbiota intestinale”

(Adnkronos) – “L’impegno di Danone per far conoscere alle persone l’importanza di un microbiota in salute nasce 35 anni fa, quando lanciammo Activia, un prodotto che ha la vocazione di migliorare il benessere intestinale di tutti gli italiani. Oggi diamo un’accelerazione a questo impegno grazie alla nuova campagna con la quale lanciamo un nuovo strumento: un questionario online molto semplice, creato su basi scientifiche e in grado di dare un risultato, una specie di assessment, sullo stato di salute del microbiota intestinale dei rispondenti”. Così Yoann Steri, digital & data director di Danone Italia, in occasione dell’evento ‘Innovazione e benessere: il microbiota al centro’, organizzato dall’azienda, illustra l’iniziativa del questionario online validato scientificamente da Giovanni Barbara, tra i massimi esperti di microbiota, che analizza lo stato del microbiota intestinale e consente, in modo semplice, di indicare come le abitudini alimentari e, in generale, lo stile di vita influenzano lo stato del microbiota. “Attraverso il questionario, il rispondente può avere indicazioni e risultati che gli permettono di migliorare il suo stato di salute attraverso l’analisi di diversi fattori, come lo stress, l’attività fisica, la qualità del sonno e la nutrizione, in cui Activia ha un ruolo molto importante”, conclude. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)