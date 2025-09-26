18.4 C
Firenze
venerdì 26 Settembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Salvadori (Paolo Chiesi Foundation): “Per crescere servono partenrship”

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
1 ' di lettura

(Adnkronos) – “La flessibilità è essenziale se vogliamo crescere e adattarci. Dobbiamo avere chiara la nostra missione, ciò che la Fondazione rappresenta e ciò che vuole realizzare, ma allo stesso tempo non possiamo semplicemente restare come eravamo nel 2005. Il contesto dello sviluppo cambia ogni giorno e noi dobbiamo cambiare con esso. Come farlo? Prima di tutto, ascoltando. Dobbiamo ascoltare i nostri partner. Dobbiamo fare in modo che i nostri partner, i nostri stakeholder, persino i pazienti stessi, siano parte attiva nella progettazione dei programmi di sviluppo. La parola chiave è partnership”. Così Massimo Salvadori, coordinatore Paolo Chiesi Foundation, intervenendo nel quartier generale della farmaceutica a Parma all’evento per i 20 anni di attività della Fondazione. “Il progresso reale e duraturo si ottiene solo quando le persone più coinvolte partecipano alla definizione del processo”, sottolinea Salvadori, per questo servono “partnership a ogni livello: con le istituzioni, con le organizzazioni locali, con la società civile. Credo – aggiunge – che il settore filantropico abbia in questo un’opportunità e una responsabilità uniche. Diversamente dai donatori tradizionali, che spesso hanno vincoli e mandati più rigidi, la filantropia può creare spazi dove voci diverse si incontrano, dove gli attori si sentono valorizzati e dove può nascere l’innovazione. Per noi – chiarisce – innovazione non significa necessariamente qualcosa di completamente nuovo o rivoluzionario. Significa fare le cose in modo diverso, in modo migliore. Per questo abbiamo sviluppato due modelli: Nest” (Neonatal Essentials for Survival and Thriving), per migliorare l’accesso alle cure neonatali, e “il modello Gasp” (Global Access to Sustainable Pulmonology), incentrato sulla diagnosi e la gestione di malattie respiratorie croniche come l’asma e la Bpco (broncopneumopatia cronica ostruttiva). “Abbiamo bisogno di chiarezza di intenti e chiarezza di visione – conclude – Ma insieme alla chiarezza serve flessibilità. Perché senza flessibilità non si può restare rilevanti nell’attuale scenario dello sviluppo”. —salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
18.4 ° C
19.7 °
15.9 °
82 %
2.1kmh
40 %
Ven
21 °
Sab
23 °
Dom
23 °
Lun
25 °
Mar
25 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Almanacco (14)Serie C (12)Gaza (11)vigili del fuoco (10)Serie A (10)carabinieri (10)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati