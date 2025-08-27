Salvini al Meeting tra simulatore di volo e stand Ponte su Stretto

31.5 C
Firenze
mercoledì 27 Agosto 2025
(Adnkronos) – Giro tra gli stand della Fiera di Rimini oggi, mercoledì 27 agosto, per il vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini. Dopo aver assistito a una dimostrazione di crash test e provato un simulatore di volo allo stand dell’Enac, il ministro delle Infrastrutture ha proseguito il suo percorso tra i padiglioni del Meeting in attesa dell’intervento pomeridiano.  Tappa anche allo spazio espositivo, dedicato al Ponte sullo Stretto di Messina, progetto simbolo per il segretario leghista. “Questa volta lo realizzeremo. Ma servirà tempo: occorrono sette anni per costruirlo”, ha dichiarato Salvini, mentre nello stand alcuni visitatori indossavano un visore di realtà virtuale che mostrava il ponte già completato. —politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

