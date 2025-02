Salvini contro ‘Propaganda live’: “Mi augurano un ictus tra le risate, che pena”

(Adnkronos) – Matteo Salvini va all’attacco di ‘Propaganda live’, la trasmissione di Diego Bianchi andata in onda ieri come ogni venerdì su La7. A far infuriare il vicepremier il monologo del comico albanese Xhuliano Dule. ”’Spero che venga un ictus a Salvini’. Ieri sera in prima serata, in diretta su La7. Risate e applausi in studio. Un conto è fare satira, diverso è augurare la morte a qualcuno, e riderci su. Non mi arrabbio neanche, provo pena e tristezza”, ha scritto su X il leader della Lega Matteo Salvini, postando il video dello sketch del comico albanese Xhuliano Dule, andato in onda ieri sera a ‘Propaganda Live’ su La7. ”Io ho studiato Vance – ha detto Xhuliano Dule, comico di origine albanese con studi alla Bocconi nel suo monologo a ‘Propaganda Live’ – Ho letto ‘Elegia americana’ quando facevo il piccolo studente albanese all’Università Bocconi. So che dire albanese e Bocconi nella stessa frase è una cosa che fa venire un ictus a Salvini, o almeno spero”. —politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)