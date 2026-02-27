14.3 C
Firenze
venerdì 27 Febbraio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Salvini elogia Ermal Meta: “Parla perfettamente italiano”. Ma l’artista è in Italia da 30 anni

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
1 ' di lettura

(Adnkronos) –
Matteo Salvini si complimenta con Ermal Meta. Il vicepremier e leader della Lega ha elogiato pubblicamente l’artista in gara al Festival di Sanremo 2026 con il brano ‘Stella stellina’.  

“Faccio i miei complimenti a Ermal Meta e al suo perfetto utilizzo della lingua italiana”, ha dichiarato Salvini, soffermandosi proprio sulla padronanza italiana del cantante. Ma Meta, come fanno notare tanti utenti su X, vive in Italia da oltre trent’anni.  

È nato nel 1981 a Fier, in Albania, ma a soli 13 anni l’artista si è trasferito a Bari con la mamma, la sorella e il fratello. Ha frequentato le scuole in Italia, paese in cui è cresciuto e dove ha costruito la sua carriera musicale. Inoltre, ha la cittadinanza italiana. Dunque è, a tutti gli effetti, italiano. 

Salvini ha poi allargato il discorso al tema dell’immigrazione: “In Italia vivono – ha continuato il vicepremier – e lavorano milioni di donne e uomini nati in un Paese straniero e perfettamente integrati nella nostra società, per me sono preziosi e benvenuti. Io contrasto da sempre clandestini e delinquenti, e sono sicuro che anche Ermal Meta condivide questo mio pensiero. Un abbraccio al fiero popolo albanese, viva Sanremo, la lingua e la musica italiana”.  

politica

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
14.3 ° C
14.8 °
13.6 °
76 %
1kmh
75 %
Ven
14 °
Sab
18 °
Dom
19 °
Lun
17 °
Mar
19 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1453)ultimora (1292)sport (78)Eurofocus (48)demografica (35)Eugenio Giani (17)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati