Salvini: “Equiparare reati minorenni a quelli dei maggiorenni”

(Adnkronos) – “Leggevo numeri incredibili, 44mila reati commessi da minori in un anno. Equiparare l’episodio delittuoso del minore a quello del maggiore secondo me ormai è doveroso”. Così Matteo Salvini, vicepremier e leader della Lega, intervenendo in Senato, alla presentazione di tre proposte di legge della Lega sul tema della sicurezza e della tutela delle vittime della criminalità. “I 15, 16, 17 anni di oggi non sono i 15 anni dei miei tempi -sottolinea il leader della Lega – quando non c’erano i telefonini, non c’erano i social, c’era la cabina a gettoni, il ghiacciolo, il pallone, ai tempi di quelli degli anni 60-70-80 non giravano con il coltello”. “Il coltello lo avevi se andavi a funghi per pulire la radice lasciata nel bosco. Quindi sono cambiati i tempi, il sedicenne di oggi è molto più maturo, ha molti più strumenti rispetto al sedicenne degli anni ’70, onori e oneri e quindi se sbagli paghi, come pagano tutti gli altri”, conclude Salvini. Intanto la Lega candida in Campania, per le prossime regionali, Daniela Di Maggio, la mamma di Giovanbattista Cutolo, il musicista 24enne ucciso a colpi di pistola a Napoli la sera del 31 agosto 2023, mentre si trovava con la fidanzata presso una paninoteca in Piazza Municipio. L’annuncio è arrivato durante la stessa conferenza stampa. Lo stesso Salvini ha reso noto la scelta di puntare sulla Di Maggio, presente in Sala. Il leader della Lega ha donato alla signora la spilletta della Lega, l’Alberto da Giussano, ricambiato da un ciondolo di corno rosso, tipico amuleto scaramantico napoletano. “Ne ho davvero bisogno – ha scherzato il vicepremie r- magari me lo porto pure in Cassazione…”. —politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)