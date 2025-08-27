31.5 C
Salvini: “Governo non manderà soldati italiani a morire in Ucraina o in Russia”

Ultima ora
(Adnkronos) – Il governo italiano “non manderà mai soldati italiani a morire in Ucraina o in Russia”, ha detto il vicepremier e leader della Lega, Matteo Salvini, parlando al Meeting di Rimini. La telefonata con Meloni “Questo è ‘guardonismo’ d’agosto, la tristezza del giornalismo…” ha detto Salvini a proposito della telefonata di oggi con la premier Giorgia Meloni. “Comunque, ci siamo telefonati, ma la gente vuole fare sapere cosa fa il governo per cambiare, non quando uno si vede…”, ha proseguito il leader della Lega. Rottamazione “La rottamazione delle cartelle è un’altra priorità che vogliamo mettere nella legge di bilancio. Non ci sono risorse per tutto ma abbiamo dimostrato in questi anni che volere è potere”.  —politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

