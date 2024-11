Salvini regala un Bacio a Lilli Gruber: “E’ la giornata della gentilezza” – Video

(Adnkronos) – “Oggi è la giornata della gentilezza, le ho preso un Bacio Perugina in Umbria, da dare a lei e uno alla Palmerini, non a Santoro, lo regalo alle donne”. Matteo Salvini, ospite di Otto e mezzo su La7, stempera così i toni accesi che lo vedono incalzato dalla giornalista Lilli Gruber su temi come quello dei migranti e delle posizioni contro i giudici di Elon Musk. “Ma lei – attacca ancora Gruber – non ci risponde”. “Fatemi parlare allora”, replica il leader della Lega. —politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)