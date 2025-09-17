Salvini: “Saluto ad ambasciatore russo? Preferisco stretta di mano a sguardo rabbioso”. Opposizioni all’attacco

(Adnkronos) – “Preferisco una stretta di mano che uno sguardo rabbioso”. Così il ministro delle Infrastrutture e vicepremier, Matteo Salvini, intervistato a Telelombardia, ha replicato alle polemiche seguite alla sua partecipazione al ricevimento organizzato ieri a Roma dalla Cina per celebrare il ’76esimo anniversario della Repubblica popolare cinese e il 55esimo anniversario delle relazioni Cina-Italia’, dove ha incontrato l’ambasciatore della Federazione russa in Italia, Alexei Paramonov. “Ho incontrato l’ambasciatore russo, come decine di altri ambasciatori – spiega Salvini – del resto ero invitato come altri ministri alla festa delle relazioni diplomatiche tra Italia e Cina, c’erano amici parlamentari del Pd, di FdI e di Forza Italia; c’erano ambasciatori e diplomatici”. E allora, dice, “quando vai ospite a casa di qualcuno lo saluti o te ne vai? Ho salutato l’ambasciatore russo, ma anche l’ambasciatore spagnolo e tanti diplomatici, anche italiani, come è giusto che sia se vuoi avere buone relazioni e se ci tieni ad avere un dialogo”. Le opposizioni vanno all’attacco. “La stretta di mano di Salvini all’ambasciatore di Putin è una vergogna profonda per l’Italia. Chiedo che il governo prenda le distanze immediatamente e riaffermi la linea di condanna del regime di Mosca e di sostegno all’Ucraina. Nessuna credibilità”, scrive su X Filippo Sensi, senatore Pd. “Il vicepresidente del Consiglio italiano Matteo Salvini, leader del secondo partito della maggioranza del governo Meloni, bacia e abbraccia l’ambasciatore russo, Paese che dopo aver invaso l’Ucraina, aver ucciso migliaia di civili, aver rapito i bambini strappandoli alle loro famiglie, sta attaccando l’Europa, violando lo spazio aereo Nato – dichiara il segretario di +Europa, Riccardo Magi – A questo punto, il vero problema che ha il nostro Paese non è capire se sia prioritario il fronte orientale con la necessità di rafforzamento delle difese europee come sostenuto da Crosetto o il fronte del Mediterraneo centrale come sostiene Salvini per buttarla in caciara”. “Il vero problema è il fronte interno al governo italiano, il vero problema, anche sotto il profilo della sicurezza nazionale, è avere ai vertici del governo di un Paese fondatore dell’Ue e membro della Nato, un vicepresidente del Consiglio che apertamente tifa per Putin che ha dichiarato di fatto guerra all’Ue. Come facciano i ministri Tajani e Crosetto a consentirlo non si capisce, come Meloni possa accettare tutto questo è assurdo”, conclude Magi.

Davide Faraone, vicepresidente di Italia Viva, interviene ad Agorà. “Lo scontro tra Salvini e Crosetto è un problema per l’Italia. Non c’è una linea nel governo e questo ci fa perdere credibilità”, afferma. “Così come è un problema per l’Italia Salvini che abbraccia l’ambasciatore russo mentre i nostri militari sono impegnati a respingere i droni russi in Polonia. Servono investimenti per la difesa ma l’appiattimento su Trump ci ha fatto calare le braghe al 5% senza esplorare la via dell’esercito unico europeo in ambito Nato, che ci farebbe risparmiare risorse. Le potremmo destinare a una manovra che per l’ennesima volta, da quando governa Giorgia Meloni, non vedrà il taglio delle tasse né investimenti in sanità”, conclude Faraone. —politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)