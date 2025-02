Salvo D’Acquisto verso la beatificazione: la decisione di Papa Francesco

(Adnkronos) –

Salvo D’Acquisto potrebbe diventare presto beato. Lo ha deciso il Papa autorizzando il Dicastero delle Cause dei Santi a promulgare i decreti riguardanti l’offerta della vita del servo di Dio Salvo D’Acquisto, il vicebrigadiere dell’Arma dei Carabinieri Reali, insignito di Medaglia d’oro al valor militare per essersi sacrificato il 23 settembre 1943 per salvare un gruppo di civili durante un rastrellamento delle truppe naziste nel corso della seconda guerra mondiale.

La beatificazione è la tappa intermedia in vista della canonizzazione. Se il candidato viene dichiarato martire, diventa subito Beato, altrimenti è necessario che venga riconosciuto un miracolo, dovuto alla sua intercessione.