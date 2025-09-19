27 C
‘Salvuccio’ Riina, chi è il figlio del Capo dei capi dalle dichiarazioni choc

(Adnkronos) – Nell’ultima intervista rilasciata ieri al podcast ‘Lo Sperone’, Giuseppe Salvatore Riina, figlio del Capo dei capi Totò Riina, ha difeso la figura del padre, “un uomo con la U maiuscola”, che “non ha mai ordinato l’omicidio del piccolo Di Matteo” e che nulla ha avuto a che fare con la strage in cui perse la vita il giudice Giovanni Falcone. Parole che hanno provocato diverse reazioni indignate, ma che non sono nuove per il terzo dei quattro figli della coppia Totò Riina-Ninetta Bagarella le cui dichiarazioni, nel tempo, hanno sempre scatenato polemiche.  
Nato nel 1977, quando il boss di Corleone era già latitante da otto anni, ‘Salvuccio’ è stato arrestato nel 2002 e condannato a una pena a otto anni e 10 mesi per associazione mafiosa (il fratello Giovanni è stato arrestato nel 1996 ed è stato condannato all’ergastolo). Dopo il carcere, ha fatto un periodo di sorveglianza speciale tra il Veneto e l’Abruzzo e nel 2023 è tornato a vivere a Corleone.  Il terzogenito di Riina non ha mai rinnegato né il padre né la sua famiglia che anzi ha celebrato nella biografia ‘The house of Riina, family life’ pubblicata nel 2016 e tradotta poi anche in inglese. “Quello che sono diventato lo devo ai miei genitori che non mi hanno fatto mancare nulla” ha scritto nel libro.  
Nel 2024 si è sposato, probabilmente in Spagna, con Elena ma la festa di nozze si è svolta nella sua Corleone, in un ristorante in contrada Piano Schiera. Presente tutta la famiglia, le sorelle Maria Concetta e Lucia e la madre Ninetta Bagarella, ad eccezione del fratello Giovanni all’ergastolo. Oggi Salvuccio vive in Spagna.  —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

