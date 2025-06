Samp-Salernitana, tifosi del Genoa comprano biglietti con nomi falsi: cos’è successo

(Adnkronos) – Per la Sampdoria, si avvicina il momento più delicato della stagione, con i playout di Serie B da giocare contro la Salernitana. La società blucerchiata dovrà fronteggiare però anche qualche problema fuori dal campo. Motivo? Ieri è partita la vendita dei biglietti per la partita di Marassi, con prezzi molto bassi come deciso dal presidente Manfredi. Per riempire lo stadio e spingere la squadra all’impresa. Tuttavia, i tifosi del Genoa hanno pensato di acquistare centinaia di tagliandi con nominativi discutibili, nel tentativo di ridurre la presenza dei sampdoriani al Ferraris. Da Franco Scoglio a Michele Misseri, passando per Diego Milito, Massimo Ferrero, Parte Lesa (il presidente Manfredi aveva definito così la Samp dopo il caso Brescia) e Alberto Stasi, i nomi scelti spaziano dallo sport alla cronaca. E soprattutto, non sono passati inosservati in casa blucerchiata. Il club ha deciso di annullare così gli acquisti, ma non solo. Comprare biglietti con nominativi falsi può portare alla denuncia e i trasgressori – una volta individuati – potrebbero essere puniti penalmente. Il club, accertate le false identità, rimetterà ora in circolo i biglietti, che potranno finire nelle mani di “veri” tifosi. Il derby di Genova, dopo gli sfottò delle ultime settimane, si gioca anche così. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)